“قد يخرج عن السيطرة”.. موقف النجف الوبائي: الإصابات ترتفع وخيار وحيد أمام الأهالي

2021/02/20 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ النجف

تستمر محافظة النجف منذ أيام بتسجيل ارتفاع بإصابات فيروس كورونا في المحافظة، وصلت اليوم إلى تخطي حاجز الـ500 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفيما وجهت دائرة صحة المحافظة نداءً عاجلا إلى الأهالي، رجحت خروج الموقف الوبائي عن السيطرة.

ويقول المتحدث الرسمي باسم صحة النجف، سالم الحميداوي لبغداد اليوم، إن "المحافظة تعيش وضعا خطيرا نتيجة تزايد الاصابات بفيروس كورونا بكشل كبير، وتحاول دائرة الصحة وملاكاتها الطبية والصحية والتمريضية والادارية، السيطرة على الاصابات ومنع ازديادتها بشكل اكثر".

وأضاف الحميداوي، أن "السيطرة على عدد الاصابات المسجلة، لا يقتصر على الجهات الصحية فقط، بل يتحمل مسؤولية ذلك اولا وبشكل كبير المواطن من خلال التزامه بالتوجيهات الصحية والوقائية".

وعن وضع المحافظة الآن، قال: "حاليا تقوم المؤسسات الصحية باستيعاب الموجود من الاصابات، ولديها طاقة استيعابية اكبر، الا ان تواصل اصابة كوادرها وتزايد اصابات المواطنين، قد يخرج الامور عن السيطرة".

وبين المتحدث باسم صحة النجف، أن "المحافظة ترفع بشكل يومي تقريرا مفصلا عن الموقف والاحتياج إلى وزارة الصحة، ولحد هذه اللحظة لانحتاج الى دعم من المحافظات الاخرى، ولو احتجنا ذلك فسنبلغ وزارة الصحة لاتخاذ اللازم".

ووجهت دائرة صحة النجف، اليوم السبت، نداءً تحذيراً إلى أهالي المحافظة، وذلك بعد تسجيل ارقاما عالية بالإصابات بفيروس كورونا، بينها أصابات لفئات لم تسجل لديها اصابات سابقا.

وخاطب دائرة الصحة، أهالي النجف، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "اخوتنا احبتنا ابناء مدينتنا الحبيبة، تعرفون جيدا اننا سجلنا ونسجل ارقاما عالية في الاصابات ومنها عدد كبير من الاصابات الخطيرة وبين فئات لم تسجل لديها اصابات سابقا".

وأضاف البيان، ان "استمرار تسجيل هذه الاعداد يعني ان المؤسسات الصحية لن تكون قادرة على استيعابها، لذلك نناشدكم بما عرفتم به من غيرة وحمية وتضحية ان تلتزموا بالاجراءات الصحية، والافضل ان تلزموا بيوتكم لحين السيطرة على الوباء والحد من انتشاره، وبذلك نحافظ على اهلنا وناسنا صغارنا وكبارنا".

وأكدت دائرة صحة النجف، أن "الوضع لايحتمل اكثر من هذا، ونأمل من الجميع تفهما اكثر وتعاونا اكبر، والله هادينا وحامينا من كل سوء وبلاء".

وأظهر الموقف الوبائي لدائرة صحة محافظة النجف، اليوم السبت (20 شباط 2021)، استمرار ارتفاع إصابات فيروس كورونا في المحافظة، بعد تسجيل أكثر من 500 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "2327 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها أجري جميعها بطريقة PCR، وأظهر تسجيل 547 إصابة جديدة، مع تسجيل 262 حالة شفاء، دون تسجيل أي حالة وفاة خلال اليوم"، مبيّنة أن "من بين الإصابات (41) إصابة لمنتسبي دائرة صحة النجف الاشرف".

وأوضح البيان، أن "مجموع الاصابات الكلي في المحافظة بلغ 28783، ومجموع حالات الشفاء ارتفع إلى 23917، مع بقاء مجموع الوفيات عند 337 حالة وفاة".

واشار البيان إلى أن "مجموع الحالات تحت العلاج 4529 حالة، ومجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة بلغ 2673".

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