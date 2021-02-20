مقتل واصابة عدد من الاشخاص بانفجار دراجة نارية مفخخة شرقي سوريا

2021/02/20 | 19:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قتل 3 مدنيين بينهم طفل وجرح آخرون بانفجار دراجة نارية مفخخة في ريف دير الزور شرقي سوريا.وذكرت وسائل إعلام محلية أن : الانفجار وقع في السوق الشعبي في بلدة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي، التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية / قسد/.واضافت أن حالة بعض الجرحى خطرة./انتهى3

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