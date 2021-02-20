خبير قانوني لـ/ نينا / : من حق الحكومة حبس من لايلتزم بارتداء الكمامات

2021/02/20 | 19:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد الخبير القانوني حيدر الصوفي حق الحكومة بحبس من لايلتزم بارتداء الكمامات.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : المادة ٨٠ ثالثا من الدستور تحق للحكومة اصدار القرارات لتطبيق احكام القوانين.واضاف الصوفي ان : الحكومة الزمت المواطنين بارتداء الكمامات ومحاسبة من يخالف وفي حالة عدم الدفع تطبق المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات والتي تتضمن حتى الحبس./انتهى3

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