وزير الصحة: أكثر من ثلاثة ملايين جرعة لقاح ستصل إلى العراق

2021/02/20 | 19:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حذر وزير الصحة حسن التميمي، السبت، من التزايد المستمر في مؤشر اصابات كورونا، مؤكدا أن نحو 3 ملايين جرعة ستصل للعراق.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقال التميمي في تصريح للقناة الرسمية تابعه "ناس" (20 شباط 2021)، إن "البلاد تشهد ارتفاعا في الإصابات بكورونا خلال اليومين الماضيين ونحذر منها".

وأكد "نراقب عن كثب عملية تنفيذ الحظر الصحي ولاحظنا التزاماً من قبل المواطنين بارتداء الكمامة".

واشار الى ان "أغلب الإصابات بالسلالة الجديدة وقلقون من ارتفاعها"، مبينا "أغلقنا العديد من الصيدليات التي تتلاعب باسعار الكمامات".

ولفت الى ان "الأسبوع الأخير من شهر شباط سيصل لقاح كورونا للعراق بكمية 3.4 مليون جرعة"، مؤكدا أن "الأولوية باللقاح لمنتسبي الصحة والأجهزة الأمنية وكبار السن".

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