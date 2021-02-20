بايدن يوافق على إعلان تكساس منطقة كوارث

2021/02/20 | 19:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، السبت، على إعلان ولاية تكساس منطقة كوارث بسبب العاصفة الثلجية التي تضرب الولاية.

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