حصيلة الإصابات بفيروس كورونا تتجاوز 664 ألفًا

2021/02/20 | 19:34 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تجاوزت حصيلة الإصابات بالجائحة 664 ألفًا.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "مختبراتها سجلت في عموم المحافظات العراقية 3273 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 1978 مصابًا إلى الشفاء، قابله وفاة 13 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية".

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