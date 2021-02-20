2021/02/20 | 19:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفياض: لن نسمح للعابثين تعكير صفوف الأمن والأستقرار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفياض: لن نسمح للعابثين تعكير صفوف الأمن والأستقرار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).