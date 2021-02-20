خطاب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون - سعيد الوجاني

2021/02/20 | 19:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني بشكل كان منتظرا ، ولم يكن مفاجئاً ، القى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الى الشعب ، خطابا حدد فيه محاور المشروع الدولتي الذي يجب ان تسير عليه الجزائر، بعد الانتهاء من جميع الاستحقاقات السياسية التي من المفروض ان يصوت عليها الشعب الجزائري ...تتحدد هذه الاستحقاقات التي تشكل خارطة طريق للعمل الحكومي القادم في :1 ) حل البرلمان .



2 ) تعديل الحكومة .



3 ) تصفية الجو السياسي بإطلاق سراح ال ......





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