رئيس هيئة الحشد الشعبي : عملية الطارمية تجعلنا نرفع الرؤوس عالياً أمام هذا العمل الوطني البطولي

2021/02/20 | 19:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدر رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم السبت، بيانا عن عملية الطارمية البطولية، مؤكدا تجعلنا نرفع الرؤوس عالياً أمام هذا العمل الوطني البطولي.وقال الفياض في بيان، انه “تمكن اخوتكم أبناء الحشد الشعبي مع ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم من تنفيذ مهمة بطولية ستسهم كثيرا في حفظ أمن واستقرار العاصمة بغداد الحبيبة والمدن […]

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