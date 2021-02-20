رئيس هيئة الحشد الشعبي : عملية الطارمية تجعلنا نرفع الرؤوس عالياً أمام هذا العمل الوطني البطولي

2021/02/20 | 19:36 - المصدر: الايام نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ اصدر رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم السبت، بيانا عن عملية الطارمية البطولية، مؤكدا تجعلنا نرفع الرؤوس عالياً أمام هذا العمل الوطني البطولي.
وقال الفياض في بيان، انه “تمكن اخوتكم أبناء الحشد الشعبي مع ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم من تنفيذ مهمة بطولية ستسهم كثيرا في حفظ أمن واستقرار العاصمة بغداد الحبيبة والمدن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس هيئة الحشد الشعبي : عملية الطارمية تجعلنا نرفع الرؤوس عالياً أمام هذا العمل الوطني البطولي) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال الفياض في بيان، انه “تمكن اخوتكم أبناء الحشد الشعبي مع ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم من تنفيذ مهمة بطولية ستسهم كثيرا في حفظ أمن واستقرار العاصمة بغداد الحبيبة والمدن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس هيئة الحشد الشعبي : عملية الطارمية تجعلنا نرفع الرؤوس عالياً أمام هذا العمل الوطني البطولي) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس هيئة الحشد الشعبي : عملية الطارمية تجعلنا نرفع الرؤوس عالياً أمام هذا العمل الوطني البطولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).