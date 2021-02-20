الفياض يصدر بيانا عن عملية الطارمية: لن نسمح للعابثين تعكير صفوف الأمن والاستقرار

2021/02/20 | 19:36 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدر رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم السبت، بيانا عن عملية الطارمية البطولية مؤكدا اننا لن نسمح للعابثين تعكير صفوف الأمن والاستقرار.وقال الفياض في بيان، انه “تمكن اخوتكم أبناء الحشد الشعبي مع ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم من تنفيذ مهمة بطولية ستسهم كثيرا في حفظ أمن واستقرار العاصمة بغداد الحبيبة والمدن المجاورة، حيث تمخضت عن مقتل المجرم الإرهابي ما يسمى بـ”والي الطارمية والمفتي الشرعي( لفلول داعش) الإرهابي المدعو ( شكر ساهي داود سلمان المشهداني) والمكنى ( أبو هاني) ومعه عدد من قيادات إرهابية في قاطع شمال بغداد وقاطع الفلوجة في قضاء الطارمية”.واضاف ان “هذه العملية النوعية […]

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