2021/02/20 | 19:38 - المصدر: عين العراق

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السبت 20 فبراير 2021 | 07:24 مساءً

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كتائبُ حزبِ الله تعلن عن استشهاد احد قادتها شمالي بابل

اعلنت المُقَاوَمَةُ الإسلامِيّةُ كَتَائِبُ حِزبِ اللهِ عن استشهاد القائد عمار عبد الحسين هادي العبوديّ (أبو ياسِر المُعلّم)، شمالي بابل.



وقالت في بيان:" إنَّنَا لَنَغبِطُهُ عَلَى حُسنِ الخِتَامِ في مَسِيرَتِهِ الجِهَادِيّةِ التِي أَثبَتَ فِيهَا بِجَدَارَةٍ أنّهُ مُجَاهِدٌ قَلَّ نَظِيرُهُ، ومُقَاوِمٌ شَحَّ مَثِيلُهُ، قَد قَاوَمَ قُوّاتِ الاحتِلالِ الأمرِيكِيّ فِي العِرَاقِ، وَجَاهَدَ جِهَادَ الأبطَالِ حَتّى هَزِيمَتِهم، وَسَاهَمَ في الدِّفاعِ عن المُقدّساتِ، وحِمَايةِ الحُرماتِ، ولَم يَزَل كذلك حتّى أضافَ لتجارةِ جهادِهِ مَعَ الله بطولاتٍ وصولاتٍ على حصونِ التكفيرِ الداعشيّ الإجراميّ وعاشَ لحظاتِ النصرِ على داعشٍ وتحرير الأرض من العدو ".



وأضافت:" إنّنا برحيلِه نُعزّي أنفُسَنَا، ونَدعُو اللهَ أن يُسكنَهُ فسيحَ جَنّاتِه، وَيُنعِمَ عليه بِرضوانِه، ويُلهم أهلَه وذويه الصبرَ والسُّلوانَ إنّه سَميعٌ مُجيب".



وكان مصدر أمني، افاد اليوم السبت، باستشهاد قائد القوات الخاصة لكتائب حزب الله ابو ياسر المعلم في تفجير استهدف رتلا تابعا للواء 47 بمنطقة جرف النصر شمالي بابل.



وقال المصدر؛ ان القيادي ابو ياسر المعلم كان يشغل منصب قائد القوات الخاصة لكتائب حزب الله وأحد قياديي اللواء 47 التابع لهيئة الحشد الشعبي

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