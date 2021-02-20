هل السياسي بريء ؟

2021/02/20 | 19:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حيدر عاشور

منذ ان فتحت عيني على الحياة وهذا سؤال

يعيش معي ولم أتوقف عن طرحه...



والسؤال

نفسه توسع في مدارك فكري وطرح أسئلة

أخرى، هل الأدب بريء ؟ هل الفنان بريء ؟

هل رجل الدين بريء ؟ وهل الفكر بر

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