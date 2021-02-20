وزير الصحة يضع شرطاً وحيداً للتوقف عن فرض الحظرين الشامل والجزئي

2021/02/20 | 19:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع وزير الصحة العراقي حسن التميمي،

اليوم السبت، شرطاً وحيداً للتوقف عن

فرض الحظرين الشامل والجزئي، فيما تحدث

عن موعد وصول لقاح كورونا الى العراق.

وقال التميمي في مقابلة متلفزة، إن

"هناك ارتفاعا في ا

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