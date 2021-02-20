الفياض: عملية الطارمية ستسهم كثيرا في حفظ أمن واستقرار بغداد والمدن المجاورة

المعلومة/ بغداد..
اكد رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، السبت، أن عملية الطارمية ستسهم كثيرا في حفظ أمن واستقرار بغداد والمدن المجاورة.
وقال الفياض، في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، إن ” أبناء الحشد الشعبي تمكنوا مع ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم من تنفيذ مهمة بطولية ستسهم كثيرا في حفظ أمن واستقرار العاصمة بغداد الحبيبة والمدن المجاورة”.
وأضاف، أن العملية “تمخضت عن مقتل المجرم الإرهابي ما يسمى بـوالي الطارمية والمفتي الشرعي لفلول داعش الإرهابي المدعو ( شكر ساهي داود سلمان المشهداني) والمكنى ( أبو هاني) ومعه عدد من قيادات إرهابية في قاطع شمال بغداد وقاطع الفلوجة في قضاء الطارمية”.
وتابع أن “هذه العملية النوعية البطولية أدت الى ارتقاء ثلاثة مقاتلين أبطال من فوج الطارمية بالحشد الشعبي الذين لبوا نداء الوطن والواجب وإصابة آمر الفوج المنفذ للعملية، وهنا نعزي انفسنا وعوائلهم ومحبيهم الذين يحق لهم اني يفتخروا بابنائهم الابطال”.
وأكد ان “عملية الطارمية تجعلنا نرفع الرؤوس عاليا أمام هذا العمل الوطني البطولي والذي يأتي ضمن سلسلة من المواجهات المستمرة بين اخوانكم وأبنائكم في الحشد الشعبي والقوات الأمنية البطلة ضد الإرهاب الظلامي الذي يحاول نشر شروره مرة أخرى في ربوع مدننا الآمنة ولكن إنى له ذلك”.
وزاد “نطمئن أهلنا مجددا في كل ربوع الوطن بأن الحشد الشعبي سيبقى درعا واقيا لكم ومحافظا على حماية مدنكم ولن يسمح للعابثين ان يعكروا صفو الأمن والاستقرار في المدن التي تحقق بانهار من دماء المقاتلين والقادة.
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