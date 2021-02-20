الفياض: عملية الطارمية ستسهم كثيرا في حفظ أمن واستقرار بغداد والمدن المجاورة

2021/02/20 | 19:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

اكد رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، السبت، أن عملية الطارمية ستسهم كثيرا في حفظ أمن واستقرار بغداد والمدن المجاورة.

وقال الفياض، في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، إن ” أبناء الحشد الشعبي تمكنوا مع ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم من تنفيذ مهمة بطولية ستسهم كثيرا في حفظ أمن واستقرار العاصمة بغداد الحبيبة والمدن المجاورة”.

وأضاف، أن العملية “تمخضت عن مقتل المجرم الإرهابي ما يسمى بـوالي الطارمية والمفتي الشرعي لفلول داعش الإرهابي المدعو ( شكر ساهي داود سلمان المشهداني) والمكنى ( أبو هاني) ومعه عدد من قيادات إرهابية في قاطع شمال بغداد وقاطع الفلوجة في قضاء الطارمية”.

وتابع أن “هذه العملية النوعية البطولية أدت الى ارتقاء ثلاثة مقاتلين أبطال من فوج الطارمية بالحشد الشعبي الذين لبوا نداء الوطن والواجب وإصابة آمر الفوج المنفذ للعملية، وهنا نعزي انفسنا وعوائلهم ومحبيهم الذين يحق لهم اني يفتخروا بابنائهم الابطال”.

وأكد ان “عملية الطارمية تجعلنا نرفع الرؤوس عاليا أمام هذا العمل الوطني البطولي والذي يأتي ضمن سلسلة من المواجهات المستمرة بين اخوانكم وأبنائكم في الحشد الشعبي والقوات الأمنية البطلة ضد الإرهاب الظلامي الذي يحاول نشر شروره مرة أخرى في ربوع مدننا الآمنة ولكن إنى له ذلك”.

وزاد “نطمئن أهلنا مجددا في كل ربوع الوطن بأن الحشد الشعبي سيبقى درعا واقيا لكم ومحافظا على حماية مدنكم ولن يسمح للعابثين ان يعكروا صفو الأمن والاستقرار في المدن التي تحقق بانهار من دماء المقاتلين والقادة.



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