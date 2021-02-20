الخيكاني: المواعيد النيابية بشأن التصويت على الموازنة غير دقيقة

2021/02/20 | 19:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص..

أكد المحلل السياسي، مهند الخيكاني، السبت، ان الإعلانات التي يطلقها اعضاء اللجنة المالية بشأن تحديد موعد التصويت على الموازنة بعيدة عن الواقع وتفتقد للمتابعة.

وقال الخيكاني، في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان “البرلمان في الوقت الراهن منشغل بتعديلات الموازنة وليس لديه الوقت لانهاء تلك التعديلات قبل منتصف الاسبوع المقبل كما اعلنت ذلك المالية النيابية وبالتالي لا يمكن عقد جلسة الموازنة هذا الأسبوع أو المقبل”.

وأضاف، ان” اغلب اعضاء مجلس النواب ياخذون بنصوص الاخبار من الوسائل الإعلامية ويبنون عليها تحليلاتهم ويبدون المعطيات التي لا تستمد منطقها من المتابعة والمسؤولية كـممثلي” للشعب”.

واوضح، ان” الموازنة وكما هو معروف للكثير تحتاج إلى وقت أطول وأمام اللجنة المالية شهر تقريبا لانهاء التعديلات، مبينا، انه” رغم التقدم في تعديل بنود الموازنة الا ان هنالك متعلقات في ملفات تخص موازنات الوزارات الخدمة التي مازال الأشكال لغاية اليوم يدور حول مخصصاتها القليلة وضرورة رفعها”.

واشار الى ان” الموازنة الحالية هي موازنة سياسية وتمريرها ان حصل في المواعيد التي حددتها المالية النيابية يعني ان بنودها لن ترى النور وبنسبة ٦٠ بالمئة ويتحمل المواطن نتائج هذا الآخفاق الذي يضاف الى اخفاقات البرلمان السابقة”.انتهى / 25ر

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