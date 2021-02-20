الفياض عن عملية الطارمية: ستسهم في حفظ أمن بغداد

2021/02/20 | 19:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم السبت، أن عملية الطارمية ستسهم كثيرا في حفظ أمن واستقرار العاصمة بغداد والمدن المجاورة.

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