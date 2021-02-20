وزير الداخلية يوصي بالتعاون مع أصحاب الحالات الإنسانية أثناء حظر التجوال

2021/02/20 | 19:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجّه وزير الداخلية عثمان الغانمي، السبت، التعاون مع أصحاب الحالات الإنسانية والطارئة خلال حظر التجوال. وذكر المكتب الإعلامي للغانمي، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “أجرى وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم السبت، جولة ميدانية للاطلاع على الإجراءات التي تتخذها القوات الأمنية لتطبيق حظر التجوال الوقائي داخل العاصمة بغداد”. وأكد الوزير …

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