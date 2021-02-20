2021/02/20 | 19:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشف وزير الصحة حسن التميمي، السبت، عن ارتفاع في إصابات كورونا خلال اليومين الماضيين، فيما حدد الاسبوع الاخير من الشهر الحالي موعداً لوصول اللقاح.وقال التميمي بحسب وكالة الانباء العراقية، إن “هنالك ارتفاعا في الإصابات بكورونا خلال اليومين الماضيين ونحذر منها”، مشدداً بالقول “نراقب عن كثب عملية تنفيذ الحظر الصحي”.وأضاف “لاحظنا …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة يحدد موعد وصول لقاح كورونا إلى العراق) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة يحدد موعد وصول لقاح كورونا إلى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).