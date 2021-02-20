عمليات بغداد تعلن اعتقال وتغريم شخص أقام حفل زفاف

2021/02/20 | 19:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، اعتقال وتغريم شخص أقام حفل زفاف في العاصمة.وقالت القيادة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنها “وبالاشتراك الفرق الصحية قامت بفرض غرامة مالية بقدر ٥ مليون دينار على احد الاشخاص اقام حفل زفاف بمنطقة الحرية في بغداد”.وأوعزت القيادة “باعتقال صاحب الحفل”.

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