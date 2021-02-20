ما قصة السفير البريطاني في بغداد وتغريدة “الدولمة والبامية” ؟

2021/02/20 | 19:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني يواصل السفير البريطاني في العراق، ستيفن هيكي، إثارة الجدل لولعه بطبخ أكلات عراقية تقليدية ونشر طرق عمل هذه الأكلات على مواقع التواصل الاجتماعي.ومؤخرا نشر هيكي على حسابه في تويتر مقطعا مصورا يظهر فيه وهو يطبخ “مرقة البامية” على الطريقة العراقية، تفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل لافت، وحظي […]

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