اكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم السبت، ان عملية الطارمية تجعلنا نرفع الرؤوس عاليا أمام هذا العمل الوطني البطولي والذي يأتي ضمن سلسلة من المواجهات المستمرة بين اخوانكم وأبنائكم في الحشد الشعبي والقوات الأمنية البطلة ضد الإرهاب الظلامي.
وقال الفياض في بيان صحفي، “تمكن اخوتكم أبناء الحشد الشعبي مع ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم من تنفيذ مهمة بطولية ستسهم كثيرا في حفظ أمن واستقرار العاصمة بغداد الحبيبة والمدن المجاورة، حيث تمخضت عن مقتل المجرم الإرهابي ما يسمى بـوالي الطارمية والمفتي الشرعي لفلول داعش الإرهابي المدعو ( شكر ساهي داود سلمان المشهداني) والمكنى ( أبو هاني) ومعه عدد من قيادات إرهابية في قاطع شمال بغداد وقاطع الفلوجة في قضاء الطارمية”.
واضاف الفياض، ان “هذه العملية النوعية البطولية أدت الى ارتقاء ثلاثة مقاتلين أبطال من فوج الطارمية بالحشد الشعبي الذين لبوا نداء الوطن والواجب وإصابة آمر الفوج المنفذ للعملية، وهنا نعزي انفسنا وعوائلهم ومحبيهم الذين يحق لهم اني يفتخروا بابنائهم الابطال”، لافتا الى ان “عملية الطارمية تجعلنا نرفع الرؤوس عاليا أمام هذا العمل الوطني البطولي والذي يأتي ضمن سلسلة من المواجهات المستمرة بين اخوانكم وأبنائكم في الحشد الشعبي والقوات الأمنية البطلة ضد الإرهاب الظلامي الذي يحاول نشر شروره مرة أخرى في ربوع مدننا الآمنة ولكن إنى له ذلك”.
واكد أن “الحشد الشعبي سيبقى درعا واقيا لكم ومحافظا على حماية مدنكم ولن يسمح للعابثين ان يعكروا صفو الأمن والاستقرار في المدن التي تحقق بانهار من دماء المقاتلين والقادة”.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يصدر بيانا عن عملية الطارمية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يصدر بيانا عن عملية الطارمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).