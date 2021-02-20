2021/02/20 | 19:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاب مخمور يقدم على الانتحار والشرطة المجتمعية تصل بالوقت المناسب) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاب مخمور يقدم على الانتحار والشرطة المجتمعية تصل بالوقت المناسب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).