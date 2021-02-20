سعر “بتكوين” يحطم رقما قياسيا جديدا

2021/02/20 | 19:54 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]وصل سعر عملة “بتكوين”، اليوم السبت، إلى مستوى قياسي جديد، متجاوزا 57 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخ المعاملات بالعملة الرقمية.

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