الفتح: الحكومة ملزمة بعدم زيادة اي قوة اجنبية من دون موافقة البرلمان

2021/02/20 | 19:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اكد تحالف الفتح، السبت، ان الحكومة ملزمة بعدم الموافقة على اي زيادة بأعداد القوات الاجنبية في العراق قبل مصادقة البرلمان عليها، مبينا ان العراق لا يحتاج قوات اضافية من الناتو او غيرها تحت مسمى التدريب.

وقال النائب عن الفتح عباس الزاملي لـ/المعلومة/ ان “اتفاقات الحكومة العراقية بشان التواجد الاميركي او اي قوات اخرى باطلة ما لم تحضى بموافقة مجلس النواب”.

واضاف ان “الحكومة ملزمة بأخذ راي البرلمان ومصادقته قبل الموافقة على اي زيادة بالقوات الاجنبية في العراق سواء كانت من حلف الناتو او القوات الاميركية”.

واوضح الزاملي ان “المخاوف من دخول تلك القوات تحت مسمى التدريب وبأعداد كبيرة ووجود اميركي جديد بوجه اخر”، مشيرا الى ان “اي قوات تدريب تحتاجها الحكومة العراقية يجب ان تقدم تقرير مفصل للبرلمان بشانها والمصادقة عليها”.

وكانت قوات حلف الناتو اعلنت، في وقت سابق، عزمها زيادة مهام قواتها في العراق ورفع الاعداد من 400 الى 5 الاف عنصر.انتهى25و

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