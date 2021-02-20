الصحة تعلن قرب وصول 3.4 مليون جرعة من لقاح كورونا

2021/02/20 | 20:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن وزير الصحة، حسن التميمي، قرب وصول 3.4 مليون جرعة لقاح لفيروس كورونا.

وقال التميمي، "الأسبوع الأخير من شهر شباط سيصل لقاح كورونا بواقع 3.4 مليون جرعة لقاح ستصل للعراق وستكون الأولوية باللقاح لمنتسبي الصحة والأجهزة الأمنية وكبار السن".

وأَضاف "اغلاق العديد من الصيدليات التي تتلاعب بأسعار الكمامات".

ودخل العراق خلال الأسبوع الماضي، الموجة الثانية، اذ اتخدت السلطات سلسلة من القرارات منها فرض حظر التجوال الشامل لمدة ثلاثة أيام واغلاق المطاعم والمولات والقاعات الرياضية لمدة أسبوعين.

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