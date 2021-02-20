منتخب شباب اليد يغادر الى طهران للمشاركة في بطولة دولية

2021/02/20 | 20:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

غادر وفد منتخب الشباب بكرة اليد الى العاصمة الايرانية طهران للمشاركة في بطولة يزد الدولية.

وقال المنسق الاعلامي لاتحاد اليد حسام عبد الرضا في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “وفد منتخب الشباب العراقي لكرة اليد غادر بغداد متوجها إلى العاصمة الإيرانية طهران للمشاركة في بطولة يزد الدولية الأولى والتي تقام منافساتها في مدينة يزد التاريخية”.

واوضح ان “البطولة ستقام بمشاركة 5 فرق وهي منتخب شباب العراق ومنتخب اوزبكستان للشباب ومنتخب إيران للشباب ومنتخب إيران الناشئين ونادي يزد مستظيف البطولة، حيث ستقام المباريات بطريقة التجمع من مرحلة واحدة”.

يذكر ان البطولة ستقام للفترة من 21 ولغاية 26 شباط الحالي.



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