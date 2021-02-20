التميمي: 3,4 مليون جرعة لقاح ستصل الى البلاد نهاية الشهر الجاري

2021/02/20 | 20:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير الصحة حسن التميمي، عن تفاصيل وموعد وصول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا الى البلاد.

التميمي قال في تصريح ان ثلاثة ملايين وأربع مئة الف جرعة ستصل للعراق في الأسبوع الأخير من شهر شباط الجاري، سيكون توزيعها وفق أولوية تضع منتسبي الصحة والأجهزة الأمنية وكبار السن في مقدمة اللائحة، محذرا في ذات الوقت من خطورة الارتفاع الذي تشهده البلاد في وتيرة الإصابات، وظهور إصابات بالسلالة الجديدة من الفيروس.

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