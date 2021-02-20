الأمين العام لوزارة الدفاع يختتم زيارته الرسمية الى ايران

2021/02/20 | 20:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اختتم الأمين العام لوزارة الدفاع جبار ثجيل مطلك الحيدري والوفد المرافق له اليوم السبت زيارته الرسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي بدأها يوم الأحد الماضي وشهدت الزيارة عقد مباحثات مهمة تخص الجانب الأمني والعسكري .وأكد الجانبان وفق بيان لوزارةالدفاع , على تعزيز سبل التعاون المشترك بالشكل الذي من شأنه تحقيق مصالح البلدين الجارين، وكان في توديعه وزير الدفاع الإيراني اللواء أمير حاتمي وعدد من الضباط والمسؤولين الإيرانيين"./انتهى2

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