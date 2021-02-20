ايران تسجل مايقرب من 8 الاف اصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/02/20 | 20:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قالت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، إنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 68 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا مع تسجيل 7922 حالة إصابة جديدة.وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري، في إفادة صحفية، أن : عدد الوفيات ارتفع إلى 59 ألفا و409 حالات وفاة، فيما بلغ عدد الإصابات مليونا و337 ألفا و877 حالة إصابة و3677 حالة إصابة في وضعية حرجة للغاية.و أعلنت السلطات الإيرانية في 19 من شهر شباط العام الماضي ظهور فيروس كورونا بمدينة قم وسط البلاد، بعد تسجيل أول حالتي وفاة، وبعد ذلك تفشى الفيروس في عموم البلاد./انتهى3

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