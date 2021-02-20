تفاصيل الإستهداف الصاروخي لقاعدة بلد الجوية

2021/02/20 | 20:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أفاد مصدر أمني، السبت، بسقوط صواريخ على قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين.

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وقال المصدر في تصريح لـ "ناس" (20 شباط 2021)، إن "الصواريخ سقطعت على ساحات خارجية ضمن القاعدة دون أن تسجل أي خسائر".

ولم تصدر الجهات المعنية حتى اللحظة أي بيان حول الحادث.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق الأربعاء، مقتل عنصرين في تنظيم داعش، بضربة جوية نفذتها طائرات التحالف الدولي بمحافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (17 شباط 2021)، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، نفذت طائرات التحالف الدولي ضربة جوية ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، أسفرت عن قتل عنصرين من عصابات داعش الارهابية".

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