الصحة: نحو 3 ملايين جرعة لقاح ستصل للعراق.. لمن الأولوية؟

2021/02/20 | 20:05 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكد وزير الصحة حسن التميمي، أن نحو 3 ملايين جرعة لقاح فيروس كورونا ستصل للعراق.

وقال التميمي في تصريح للقناة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إن "البلاد تشهد ارتفاعًا في الإصابات بكورونا خلال اليومين الماضيين ونحذر منها".

وأضاف: "نراقب عن كثب عملية تنفيذ الحظر الصحي ولاحظنا التزامًا من قبل المواطنين بارتداء الكمامة".

وأشار إلى أن "أغلب الإصابات بالسلالة الجديدة وقلقون من ارتفاعها"، مبينًا "أغلقنا العديد من الصيدليات التي تتلاعب بأسعار الكمامات".

ولفت إلى أن "الأسبوع الأخير من شهر شباط/فبراير سيصل لقاح كورونا للعراق بكمية 3.4 مليون جرعة"، مؤكدًا أن "الأولوية باللقاح لمنتسبي الصحة والأجهزة الأمنية وكبار السن".

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