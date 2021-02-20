مكتب انتخابات الرصافة يكشف عن ارتفاع نسبة التحديث البايومتري

2021/02/20 | 20:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

كشف مكتب انتخابات الرصافة، اليوم السبت، عن ارتفاع نسبة التحديث البايومتري.

وقال مدير المكتب عباس صباح في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عملية التسجيل البايومتري ارتفعت إلى 50 % من مجموع الناخبين"، لافتا الى أن "المكتب شهد أيضا ارتفاعا في نسبة تسليم البطاقات البايومترية إلى 78 %".

وأوضح أن "مكتب الرصافة فتح أكثر من 125 مركز تسجيل وقرابة الـ 250 فريقا جوالا في عموم قواطع الرصافة"، مبينا أنه "تم تقسيم الفرق الجوالة بواقع فرقتين من كل مركز تسجيل يتجولون في المناطق السكنية ومؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية والأسواق ومنظمات المجتمع المدني والجامعات والمعاهد والمدارس الثانوية لإتمام عملية التسجيل والتحديث البايومتري".

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