2021/02/20 | 20:09 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم: واثق الجابري
تتحقق غايات الدولة دون المزيد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متى يكون العراق قوياً ؟) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
يمر العراق اليوم، بمراحل لا تقل خطورة
عن تلك التي استنزفت جل التضحيات، ولن
تتحقق غايات الدولة دون المزيد..
إلاّ
أنها يمكن أن تتحق؛ حين ينتصر دعاة
الإعتدال والعقلانية والإتزان،
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متى يكون العراق قوياً ؟) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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