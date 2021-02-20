متى يكون العراق قوياً ؟

2021/02/20 | 20:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: واثق الجابري

يمر العراق اليوم، بمراحل لا تقل خطورة

عن تلك التي استنزفت جل التضحيات، ولن

تتحقق غايات الدولة دون المزيد..



إلاّ

أنها يمكن أن تتحق؛ حين ينتصر دعاة

الإعتدال والعقلانية والإتزان،

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