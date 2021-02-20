الصحة توجه بغلق معاهد التدريس الخصوصي وغرامات تنتظر المخالفين

2021/02/20 | 20:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة الصحة اليوم السبت، بغلق

معاهد التدريس الخصوصي، وذلك ضمن

الإجراءات المتخذة للحد من انتشار

فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إنها

"وجهت فرقها الصحية بمتابعة غلق معاهد

الدروس الخصوصي

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