2021/02/20 | 20:10 - المصدر: عين العراق

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الامن

السبت 20 فبراير 2021 | 08:00 مساءً | عدد القراءات : 12

سقوط 3 صواريخ على قاعدة بلد الجوية

افاد مصدر أمني، السبت، بسقوط 3 صواريخ على قاعدة بلد الجوية في صلاح الدين.

وذكر المصدر ان"ثلاثة صواريخ سقطت على قاعدة بلد الجوية في صلاح الدين".

واضاف، ان"سقوط الصواريخ لم يسفر عن خسائر بشرية"

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