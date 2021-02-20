ثلاثة صواريخ كاتيوشا تضرب قاعدة بلد الجوية

2021/02/20 | 20:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باستهداف قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، بصواريخ كاتيوشا.

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