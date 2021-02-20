الإعلام الرقمي يحذر من انتشار فيديوهات تنظيم داعش على تيك توك

2021/02/20 | 20:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مركزالإعلام الرقمي، اليوم السبت، عن انتشار عشرات مقاطع الفيديو التي تسوّق للتنظيمات الارهابية على منصة تيك توك.

وقال المركز في بيان صحفي، ان “فريقه قد رصد مئات الحسابات على تطبيق تيك توك والتي تم انشاؤها في الفترة القليلة الماضية، دون ان يكون هناك اي موقف مسؤول من قبل مسؤولي هذه المنصة للحد من انتشارها”، مبينا ان “بعضا من هذه الحسابات تضع اعلام تنظيم داعش بشكل واضح وصريح ولم يتم حذفها فورا من جانب خوارزميات المنصة او فرقها البشرية التي تفشل او تتأخر في التعامل مع هكذا حسابات تدعم علانية الارهاب”.

واضاف المركز ان “المقاطع التي تنتشر على المنصة تتنوع بين من تدعو للتحريض على القتال واثارة الكراهية، وبعضها تمجد قادة الارهاب مع نشر صورهم، فضلا عن مقاطع تضم صور التنظيم في المناطق التي كان يحتلها”، داعيا منصة تيك توك الى “تكثيف جهدها في هذا الجانب كي لا تكون المنصة مرتعا للارهاب او مجالا لتسويق افكاره الظلامية والترويج لها بين الجيل الجديد”.

واكد المركز على “اهمية مراقبة المنصات الرقمية الجديدة التي تلجأ لها التنظيمات المتطرفة كلما ضاق عليها الخناق في المنصات التقليدية، وخصوصا وهو يبحث دوما عن ملاذات ومنصات جديدة لنشر وتسويق عملياته فضلا عن تجنيد شباب جدد”.

من الجدير بالذكر، ان مركز الإعلام الرقمي DMC قد كشف في 14 من شهر نيسان عام 2020 عن تنامي وازدياد اعداد حسابات اعضاء تنظيم داعش وانصارهم على منصات التواصل الاجتماعي، وخصوصا الفيسبوك مستغلا ازمة جائحة كورونا التي ادت الى تأخير استجابة دعم الفيسبوك لطلبات حذف الحسابات .

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