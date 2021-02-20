2021/02/20 | 20:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

كشف اللعب الدولي السابق والمدرب عامر طالب، سبب خسارة المنتخب الوطني امام الهند بالتصفيات الاسيوية بكرة السلة اليوم السبت.

وقال طالب في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “المنتخب الوطني اضاع فرصة اليد من بين يديه في مباراة اليوم بسبب كمية الفرص التي اضاعها لغياب التركيز في اغلب دقائق المباراة”.

واوضح ان “اتحاد اليد عليه تقبل مستوى المنتخب الوطني والبدء من جديد لاعداد فريق للمستقبل”، مبيناً ان “الظروف لم تكن مواتية للمدرب كي يطبق خططه مع الفريق بسبب جائحة كورونا”.

وخسر المنتخب الوطني اليوم امام الهند ليودع التصفيات الاسيوية.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب يكشف اسباب خسارة وطني السلة امام الهند في التصفيات الاسيوية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب يكشف اسباب خسارة وطني السلة امام الهند في التصفيات الاسيوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).