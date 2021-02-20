وزير الصحة يكشف نسبة الاصابة بالسلالة الجديدة من الوباء

2021/02/20 | 20:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، السبت، أن أكثر من 50% من الإصابات الجديدة بكورونا للسلالة الجديدة.

وقال التميمي في تصريح لقناة الاعراقية، تابعه "ان ار تي عربية"، 20 شباط 2021، إن "الوزارة تراقب عن كثب عملية تنفيذ الحظر الصحي في البلاد "، مشيرا الى ان"هنالك ارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين ونحذر منها".

واضاف "لاحظنا التزاماً من قبل المواطنين بارتداء الكمامة"، لافتا الى ان "أغلب الإصابات بالسلالة الجديدة".

واشار الى أنه "تم اغلاق العديد من الصيدليات التي تتلاعب بأسعار الكمامات"، مبينا ان"3.4 مليون جرعة لقاح ستصل للعراق خلال الأسبوع الأخير من شهر شباط"، لافتا الى ان "الأولوية باللقاح ستكون لمنتسبي وزارة الصحة والأجهزة الأمنية وكبار السن".

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