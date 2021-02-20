كمامات مرة أخرى.. الكمارك تضبط شحنة معدة للتهريب بحاوية حديدية (صور)

2021/02/20 | 20:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ضبطت مديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة، السبت، شحنة كمامات طبية معدة للتهريب في أم قصر.

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وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (20 شباط 2021)، إنه "تمكنت مفارز مركز شرطة كمرك أم قصر التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة من ضبط وإحباط عملية تهريب حاوية حديدية حجم 40 قدما تحتوي على كمامات طبية مخبأة خلف ورد صناعي".

وأضاف، "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وسيتم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق".

وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، في وقت سابق، ضبط شحنة كمامات طبية معدة للتهريب من ميناء أم قصر الشمالي.

وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 شباط 2021)، إنه "بناء على المعلومات الواردة من مكتب استخبارات أم قصر الشمالي بوجود حاوية تحتوي على كمامات طبيه مخبأة ومعدة للتهريب خلف البضاعة الرئيسية (ورد اصطناعي)، تم تشكيل لجنة من مديرية منفذ أم قصر الشمالي/هيئة المنافذ الحدودية والمركز الكمركي في الميناء والاستخبارات ومركز شرطة الكمرك، وتم الكشف على الحاوية حيث تم ضبط الكمامات الطبية داخل الحاوية وإحباط محاولة تهريبها".

وأضاف، "وتم التحفظ على العجلة والبضاعة لدى مركز شرطة كمرك أم قصر الشمالي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".

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