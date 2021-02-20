هجوم صاروخي يستهدف قاعدة بلد الجوية شمالي بغداد

2021/02/20 | 20:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر أمنية عراقية، السبت، بأن هجوما صاروخيا استهدف قاعدة بلد الجوية شمالي بغداد، فيما تحدث أنباء عن اصابة متعاقد مع الجيش العراقي.

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