الإعلام الرقمي يحذر من انتشار فيديوهات لتنظيم “داعش”

2021/02/20 | 20:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حذر مركز الإعلام الرقمي، السبت، من انتشار فيديوهات لتنظيم “داعش” على “تيك توك”.وقال المركز في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن فريقه “رصد مئات الحسابات على تطبيق تيك توك والتي تم انشاؤها في الفترة القليلة الماضية، دون ان يكون هناك اي موقف مسؤول من قبل مسؤولي هذه المنصة للحد من …

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