سقوط ثلاث صواريخ كاتيوشا قرب قاعدة بلد

2021/02/20 | 20:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باستهداف

قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين،

بصواريخ كاتيوشا.

وقال المصدر، إن "قاعدة بلد الجوية

تعرضت إلى هجوم صاروخي، حيث سقطت ثلاثة

صواريخ في المحيط الخارجي للقاعدة"

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