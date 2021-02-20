وزارة الاعمار تعلن قرب انجاز مشروع جسر القيارة الكونكريتي في الموصل ‏

2021/02/20 | 20:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الاعمار والاسكان

والبلديات العامة، عن قرب انجاز شروع

اعمار جسر القيارة الكونكريتي في

الموصل.

وقالت الوزارة في بيان، انه "شارفت

دائرة الطرق والجسور احدى تشكيلات

وزارة الاعمار والاسكان والب

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