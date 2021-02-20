2021/02/20 | 20:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

حدد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، السبت، مواقع نشاط داعش في محافظة ديالى.

وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “ داعش الارهابي تنشط خلاياه في 4 مناطق في ديالى ابرزها زور الشيخ بابا (70كم شمال شرق بعقوبة) والذي يمثل تحدي امني كونه موجود في تضاريس معقدة جدا تحيطه قرى زراعية كبيرة تعيش وضع استثنائي بسبب تكرار الهجمات وسقوط العشرات من الضحايا في صفوف المدنيين ومنتسبي القوى الامنية في الاشهر الماضية”.

واضاف، ان “نزوح الاهالي من قرى زور شيخ بابا او مناطق ريف خانقين غير مستبعد لان وضعهم النفسي صعب في ظل حالة الا استقرار وتكرار القنص الليلي ومهاجمة النقاط الامنية سواء للجيش او الحشد الشعبي لافتا الى ان نشاط التنظيم مؤخرا يستدعي تحرك جدي من قبل بغداد في ارسال تعزيزات قتالية لسد الفراغات وقطع اي محاولة لنزوح الاسر لان ذلك من شانه ان يبعث رسائل سلبية للراي العام ويخلق المزيد من الفراغات الامنية”.

وتعرضت قرى شيخ بابا ومناطق ريف خانقين مؤخرا الى سلسلة هجمات من قبل داعش الارهابي ما ادى الى سقوط ضحايا”.انتهى 25 ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن النيابية تحدد مواقع نشاط داعش في “ديالى” وتحذر من عودة النزوح) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامن النيابية تحدد مواقع نشاط داعش في “ديالى” وتحذر من عودة النزوح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).