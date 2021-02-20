2021/02/20 | 20:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باستهداف قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، بصواريخ كاتيوشا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا قرب قاعدة بلد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا قرب قاعدة بلد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).