مهرجان شبيبة سهل نينوى تهلل للبابا

2021/02/20 | 20:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل “شبية سهل نينوى تهلل للبابا ” تحت هذه الشعار اجتمع حوالي الف شاب وشابة قدموا من مدن السهل المكلل بالمحبة ( بعشيقة ، برطلة ، كرمليس وبغديدي ) مساء الاثنين 15 شباط 2021 وعلى قاعة الهيثم في بغديدي ، بحضور راعينا الجليل مار يوحنا بطرس موشي وسيادة المطران مار ميخائيل …

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