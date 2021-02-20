2021/02/20 | 20:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مصادر أمنية، مساء السبت، عن وقوع هجوم صاروخي على قاعدة بلد الجوية شمالي العاصمة بغداد.

وقالت المصادر: ان عدة صواريخ سقطت في مناطق فارغة غير مستغلة من قبل القوات الأمنية العراقية والقوات الامريكية وتقع ضمن مساحة قاعدة بلد الجوية.

واضافت المصادر: ان الهجوم الصاروخي اسفر عن اصابة متعاقدين اثنين مع القوات الامريكية، الاول عراقي والآخر يحمل الجنسية الامريكية.

PUKmedia وكالات

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