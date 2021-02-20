الكاظمي يشرف على عملية عسكرية شمالي بغداد

2021/02/20 | 20:52 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يتابع تفاصيل خطة تأمين العاصمة ميدانياً (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء/ تويتر)

دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إلى استمرار عمليات ملاحقة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في أطراف العاصمة بغداد، مشدداً على أهمية التعاون والتنسيق الأمني في هذا الإطار، فيما أعلنت السلطات الأمنية مقتل 5 عناصر من التنظيم بعملية أطلقتها اليوم بحزام بغداد.

وأطلقت القوات العراقية، اليوم السبت، عملية وصفتها بالاستباقية في بلدة الطارمية، 15 كيلومتراً شمالي بغداد، على خلفية سقوط قتلى من "الحشد العشائري" بمواجهات مع عناصر تنظيم "داعش"، في منطقة الطابي التابعة للطارمية.

ووفقاً لبيان لخلية الإعلام الأمني الحكومية، فإنّه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تفيد بوجود مجموعة إرهابية في بساتين الطارمية شمالي العاصمة بغداد، فقد نفذت قوة مشتركة من الفرقة السادسة بالجيش العراقي والحشد العشائري عملية مداهمة على المكان واشتبكت مع هذه المجموعة الإرهابية، وتمكنت من قتل 5 إرهابيين، فيما أسفرت العملية أيضاً عن استشهاد اثنين من الحشد العشائري وإصابة جندي".

وأشارت الخلية إلى أنّ "عملية البحث والتفتيش في هذه المنطقة والتي نفذت فيها المداهمة ما تزال مستمرة".

في الأثناء ومع استمرار تنفيذ العملية، أجرى الكاظمي زيارة ميدانية للبلدة للإشراف على العملية، ووفقاً لبيان صدر عن مكتبه، فإنّ "الكاظمي زار مقرّ اللواء 59 عمليات المشاهدة التابع للبلدة، يرافقه السيد معاون رئيس أركان الجيش قائد عمليات بغداد"، مبيناً أنه "اجتمع بعدد من القادة الأمنيين، واستمع الى إيجاز عن تطورات الوضع الأمني في المنطقة، واطلع على تفاصيل العمليات العسكرية والأمنية التي تنفذ لملاحقة مضافات الإرهاب وتدميرها".

وأشار إلى أن "الكاظمي وجّه بضرورة إدامة عمليات ملاحقة الفلول الإرهابية، بالتعاون مع وجهاء المنطقة وشيوخ عشائرها، وأثنى في الوقت نفسه على الجهود المتميزة التي أسفرت عن قتل عدد من الإرهابيين المطلوبين".

ووجّه سيادته بضرورة إدامة عمليات ملاحقة الفلول الارهابية، بالتعاون مع وجهاء المنطقة وشيوخ عشائرها، وأثنى في الوقت نفسه، على الجهود المتميزة التي اثمرت عن قتل عدد من الارهابيين المطلوبين.



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— المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) February 20, 2021

من جهته، أكّد ضابط في قيادة العمليات المشتركة، فضّل عدم الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، أنّ الكاظمي يتابع تفاصيل خطة تأمين العاصمة ميدانياً، كاشفاً أنّ "هناك معلومات عن وجود ثغرات أمنية مهملة بأسوار بغداد، الأمر الذي دفع الكاظمي إلى متابعتها ميدانياً، والتوجيه بضبط أمن العاصمة".

وأكد المسؤول ذاته أنّ "الكاظمي شدد على تنفيذ العملية الأمنية في الطارمية من قبل عناصر الأمن النظامية، مع الحشد العشائري من أبناء البلدة، لأجل عدم فسح المجال للفصائل المسلحة باستغلال العملية وارتكاب انتهاكات معينة"، مبيناً أنّ "أهالي البلدة متعاونون مع القوات الأمنية بشكل كبير، وقد قدموا معلومات مهمة سيتم اعتمادها بتأمين المنطقة".

إلى ذلك، نعت مليشيا "كتائب حزب الله" العراقية القيادي عمار العبودي الذي قتل بتفجير جنوبي بغداد، وقالت المليشيا إنّ العبودي قتل خلال تفجير قرب جرف الصخر جنوبي العاصمة، ويشغل منصب "قائد قوات الخاصة"، في المليشيا ذاتها.

وتشهد مناطق متفرقة من العراق تزايداً ملحوظاً في الهجمات التي ينفذها تنظيم "داعش" الإرهابي ضد قوات الجيش و"الحشد الشعبي"، وأسفرت بعض هذه الهجمات عن سقوط قتلى وجرحى.

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