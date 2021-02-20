جنكي: كردستان جزء مكمل للعراق وندعم مبادرة الحكيم لحل الملفات العالقة

2021/02/20 | 20:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور جنكي تأييده لمبادرة زعيم تحالف عراقيون عمار الحكيم لإيجاد حلول للملفات العالقة بين حكومتي بغداد واربيل .

وقال جنكي في كلمة القاها خلال مراسم الحفل التأبيني لذكرى وفاة المرجع الديني محمد باقر الحكيم والتي أُقيمت في السليمانية، قال ان إقليم كردستان جزء مكمل للعراق، مبينا ان حزبه يدعم مبادرة الحكيم الرامية الى التغلب على الخلافات والمشاكل السياسية في العراق، في حين أكد جنكي ان الإقليم سيقف مع باقي الأطراف يدا واحدة في العملية السياسية بغية حماية البلد ورفع شأنه بين الأمم على حد تعبيره.

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